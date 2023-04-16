Среди освобожденных пленных, в воскресенье, 16 апреля, есть пограничники, бойцы Вооруженных сил, территориальной обороны, Национальной гвардии, а также представители ВМС и ГНСУ.

Подробности Пасхального обмена сообщает в телегрем-канале Координационный штаб по обмену военнопленными.

"Домой возвращаются 92 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственная специальная служба транспорта", — говорится в сообщении КШ.

48 из 130 освобожденных военных считались пропавшими без вести. Часть имеют ранения, контузии и потерянные конечности. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.

Самому старшему из обменянных - 58 лет, самому младшему – 21 год.

Ранее мы писали, что 10 апреля Украина и Россия также провели обмен пленными. Украина вернула 100 военных, среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля. Минобороны РФ сообщили, что они вернули 106 своих пленных военных.

Война в Украине продолжается уже 417-й день. Мы следим за новостями 16 апреля в своем онлайне.

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