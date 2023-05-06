Супруга Зеленского вместе с премьером Украины прибыли на коронацию Карла ІІІ. Фото: Скриншот из видео

Сегодня, 6 мая, в Великобритании проходит церемония коронации британского короля Карла ІІІ.

В 13:00 архиепископ Кентерберийский начал церемонию коронации Карла III. 

На церемонию коронации прибыла супруга президента Украины Елена Зеленская. Рядом с ней - премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кроме того, появились еще фото Елены Зеленской с коронации британского короля. Она сидит рядом с женой президента США Джилл Байден и с ее внучкой.

Архиепископ Кентерберийский начал церемонию коронации Карла III

На церемонию коронации прибыла Зеленская и Шмыгаль

Елена Зеленская и Джилл Байден на коронации Карла III

Ранее мы сообщали, центральная часть коронационной службы, помазание, традиционно проходит под исполнение коронационного гимна Георга Фридриха Генделя "Садок-священник". На время таинства помазания монарх скрыт от глаз присутствующих, видеотрансляции тоже не будет.

После помазания королю вручат королевские регалии, среди которых шпоры, меч, армиллы (браслеты) и скипетр. После этого Карл III будет коронован короной короля Эдуарда (сделана из золота и украшена более 400 драгоценных камней для коронации Карла II в 1661 году), после чего прозвучит "Боже, храни короля!".

Накануне Daily Record сообщал, что в Великобритании в городе Бат сегодня состоится празднование по случаю коронации Карла III. За несколько дней до этого на газоне территории комплекса зданий Королевский полумесяц (The Royal Crescent) появилось гигантское изображение пениса.

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