Появились подробности того, как будет происходить коронация британского короля Карла III, которая состоится сегодня в Вестминстерском аббатстве.

О деталях сообщает Букингемский дворец.

В 13:00 по киевскому времени новый король Великобритании вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой отправится из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Церемония коронации 900 лет проходит в этой лондонской достопримечательности.

Дорогу к аббатству Карл III с супругой проделают в карете "Бриллиантовый юбилей" - экипаже, сделанном в Австралии к 60-летию правления Елизаветы II. Карета изготовлена из алюминия, оснащена кондиционером и стеклоподъемниками. По окончании коронации они вернутся в Букингемский дворец в золотой карете, которая используется на каждой коронации со времен Вильгельма IV в 1831 году.

Служба начнется с процессий представителей религиозных общин, представленных в Великобритании (иудеев, мусульман-суннитов и шиитов, сикхов, буддистов, индуистов, джайнов, бахаистов и зороастрийцев). После будут внесены флаги 15 государств, главой которых является британской монарх.

Потом в аббатство войдут король и королева. Первыми их приветствует юный хорист, которому король ответит, что пришел "не для того, чтобы мне служили, а чтобы служить".

В церемонии примет участие действующий премьер Риши Сунак, который прочтет отрывок из Библии.

Карл III поклянется на Библии править народами согласно обычаям и законам, поддерживать протестантскую религию.

Центральная часть коронационной службы, помазание, традиционно пройдет под исполнение коронационного гимна Георга Фридриха Генделя "Садок-священник". На время таинства помазания монарх будет скрыт от глаз присутствующих, видеотрансляции тоже не будет.

После помазания королю вручат королевские регалии, среди которых шпоры, меч, армиллы (браслеты) и скипетр. После этого Карл III будет коронован короной короля Эдуарда (сделана из золота и украшена более 400 драгоценных камней для коронации Карла II в 1661 году), после чего прозвучит "Боже, храни короля!".

Ранее Daily Record сообщал, что в Великобритании в городе Бат сегодня состоится празднование по случаю коронации Карла III. За несколько дней до этого на газоне территории комплекса зданий Королевский полумесяц (The Royal Crescent) появилось гигантское изображение пениса.

Кроме того, мы сообщали, что первая леди США Джилл Байден будет представлять страну на коронации Карла III в Лондоне. Сам американский президент Джо Байден изъявил желание лично встретиться с королем Великобритании в будущем.

Также мы писали, что Елена Зеленская посетит коронацию Карла III.