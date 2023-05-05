В Великобритании в городе Бат 6 мая состоится празднование по случаю коронации Карла III. За несколько дней до этого на газоне территории комплекса зданий Королевский полумесяц (The Royal Crescent) появилось гигантское изображение пениса.

Об этом сообщает Daily Record.

Гигантский фаллический символ был выкошен на лужайке Королевского полумесяца за одну ночь. Утром в четверг, 4 мая, жители Бата были потрясены, обнаружив на территории лужайки Бата девятиметровый символ в форме гигантского пениса.

До сих пор остается загадкой, кто несет ответственность за появление неприличного рисунка за несколько дней до коронации.

Уличные вечеринки, пикники и собрания планируются по всей Великобритании, в том числе на территории Королевского полумесяца в Бате. Он представляет собой ансамбль из 30 домов, который был построен в 1767 году. Комплекс считается одной из самых оригинальных и красивых улиц Великобритании. А газон перед ним, который часто называют идеальным, - главной достопримечательностью Бата. Этот район получил статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее мы сообщали, что первая леди США Джилл Байден будет представлять страну на коронации Карла III в Лондоне. Сам американский президент Джо Байден изъявил желание лично встретиться с королем Великобритании в будущем.

Также мы писали, что Елена Зеленская посетит коронацию Карла III.