Начался визит первой леди Украины Елены Зеленской в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Она посетила Даунинг-стрит, встретилась с премьер-министр Риши Сунаком.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Елена Зеленская пригласила супругу британского премьера Акшате Мурти на третий саммит первых леди и джентльменов. Он состоится 6 сентября в Киеве и будет посвящен теме ментального здоровья.

Зеленская заявила, что это событие усиливает роль первых леди и мягкой силы в мире для улучшения жизни разных стран и народов. "Мы учим ваших военных, но на самом деле это вы учите нас. Мы учимся у Украины и украинцев, как быть такими сильными и стойкими", – сказала супруга премьер-министра.

Также первая леди Украины и Акшата Мурти вместе посетили Британскую библиотеку. Ранее там состоялась презентация инициированного первой леди Украины проекта "Книги без границ", для которого напечатано 16 тысяч книг на украинском языке для детей, которые находятся в Великобритании.

По данным BBC, Зеленская - одна из иностранных высокопоставленных лиц, которых правительство пригласило на празднование коронации короля Карла III, которое состоится в эти выходные.

Напомним, в ноябре прошлого года Елена Зеленская в Лондоне встретилась с Карлом ІІІ и его женой Камиллой.