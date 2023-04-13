Супруга президента Украины Елена Зеленская попала в рейтинг Топ-100 самых влиятельных людей планеты в 2023 по версии американского журнала Time.

Статью о ней написала жена Джо Байдена Джилл.

Она называет Зеленскую "маяком надежды для людей, которых она любит".

Зеленская представлена в разделе "лидеры", с ней в списке также арестованный в РФ американский журналист Эван Гершкович, украинская правозащитница Александра Матвейчук, канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден.

Напомним, американский журнал Time назвал человеком 2022 года президента Украины Владимира Зеленского и и "дух Украины". В материале, который посвящен президенту Украины, пересказывается события, которые последовали после вторжения РФ, и о том, как Зеленский не испугался войск агрессора.

А по версии американской газеты Politico, президент Украины Владимир Зеленский стал "самым влиятельным европейцем". Издание отмечает, что Зеленский умеет "заставлять Европу делать то, что он хочет".

Также мы писали, что Владимир Зеленский получил британскую премию Черчилля за лидерство.