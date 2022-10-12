Объявлена официальная дата церемонии коронации британского короля Карла III. Она состоится в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве.

Таким образом официальная дата отличается от того, что ранее писали СМИ.

Под руководством архиепископа Кентерберийского его величество король Карл III будет коронован вместе с королевой-консортом Камиллой.

"Коронация будет отражать роль монарха сегодня и будет направлена ​​в будущее, в то же время будучи укоренена в давние традиции и торжественность", – говорится в сообщении.

Карлу на момент коронации будет 74 года. Таким образом он станет самым возрастным монархом, коронованным в истории Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Она была коронована в июне 1953 года в возрасте 25 лет.

10 сентября Карл III был официально провозглашен королем Великобритании.

Он родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года. В возрасте трёх лет и трёх месяцев (в феврале 1952 года) он стал наследником британского престола после кончины Георга VI и воцарения Елизаветы II.

Дольше всех в истории Британии был наследником престола (в 1952—2022 годах) и принцем Уэльским (в 1958—2022 годах), в связи с чем большую часть жизни был известен как "принц Чарльз".