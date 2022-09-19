Сегодня, 19 сентября, в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II. Королеву похоронят рядом с мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом в Виндзоре.
В 13:00 по Киеву начнётся поминальная служба в Вестминстерском аббатстве.
Колокол Вестминстерского аббатства будет звонить раз в минуту в течение 96 минут, символизируя годы жизни королевы.
Служба завершится национальным гимном.
После процессии гроб королевы на катафалке перевезут в королевское поместье Виндзор, где она будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI, рядом с ее родителями и мужем, принцем Филиппом.
11:07 По ходу шествия похоронной процессии ещё со вчерашнего вечера собрались тысячи людей.