Сегодня, 19 сентября, в Лондоне завершилась церемония публичного прощания с королевой Елизаветой II. Королеву похоронят рядом с мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом в Виндзоре.

В 13:00 по Киеву начнётся поминальная служба в Вестминстерском аббатстве.

Колокол Вестминстерского аббатства будет звонить раз в минуту в течение 96 минут, символизируя годы жизни королевы.

Служба завершится национальным гимном.

После процессии гроб королевы на катафалке перевезут в королевское поместье Виндзор, где она будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI, рядом с ее родителями и мужем, принцем Филиппом.

11:07 По ходу шествия похоронной процессии ещё со вчерашнего вечера собрались тысячи людей.