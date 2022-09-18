Премьер-министр Денис Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская почтили память королевы Елизаветы II, тело которой покоится в Вестминстерском дворце.

Издание Royal Central опубликовало в Twitter видео, на котором в Вестминстерском дворце находятся премьер-министр Украины, жена президента Владимира Зеленского и посол Украины Вадим Пристайко с женой Инной.

Напомним, в понедельник, 19 сентября, в Британии пройдут похороны королевы Елизаветы II. Королеву похоронят рядом со своим мужем, герцогом Эдинбургским принцем Филиппом в Виндзоре.

Королева будет похоронена в Мемориальной часовне короля Георга VI. На государственных похоронах будут присутствовать более 2 тысяч официальных гостей, в том числе мировых лидеров. Церемония прощания с Елизаветой II завершится последним постом военных, двухминутным молчанием и исполнением песни личным волынщиком королевы.

После государственных похорон в Вестминстерском аббатстве пройдет частная церемония, на которой будет присутствовать только ее семья.

На церемонию уже прибыл президент США Джо Байден со своей супругой Джилл Байден.

Ранее мы писали, что похороны Елизаветы II будут транслировать в кинотеатрах. На время церемонии из продажи в них исчезнет попкорн.