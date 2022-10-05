Коронация британского монарха Карла III состоится 3 июня 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Об этом сообщает издание Daily Star.

В последний раз Великобритания проводила церемонию коронации около 70 лет назад. Карл стал королем в прошлом месяце после смерти его матери Елизаветы II.

В июне следующего года Карлу III исполнится 74 года. Он будет коронован вместе со своей женой Камиллой.

Напомним, по состоянию на сентябрь 2022 года очередность наследования трона выглядела следующим образом: сначала Чарльз (Карл), принц Уэльский, за ним следует его старший сын Уильям, герцог Кембриджский, далее - дети Уильяма (принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи).

Ранее мы писали, что дети принца Гарри и Меган Маркл могут получить титулы принца и принцессы, но будут лишены возможности называться "Ваше Королевское высочество".

Также "Страна" рассказывала, что смерть королевы Великобритании Елизаветы II и восхождение на трон её 73-летнего сына Карла III привели к продвижению их родственников по сословной лестнице очереди на престол.

Кроме того, мы писали, что король Карл III объявил своего сына принца Уильяма принцем Уэльским, что означает первое место в престолонаследовании.