Королева Камилла будет коронована 6 мая 2023 вместе с мужем королем Чарльзом III на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Букингемский дворец в Twitter официально сообщил, что Камилла наденет корону королевы Марии (бабушки королевы Елизаветы II и супруги короля Георга V).

"Корона королевы Марии была снята с выставки в лондонском Тауэре для модификации перед коронацией, где ее будет носить королева-консорт", - говорится в сообщении дворца в твиттере.

В честь умершей королевы Елизаветы II корона будет украшена ее бриллиантами Cullinan III, IV и V, которые она часто носила как броши. Дворец также решил убрать из короны бриллиант Кохинур.

Этот знаменитый бриллиант был захвачен Ост-Индской компанией и передан королеве Виктории в 19 веке, поэтому считался неприятным упоминанием о Британской империи и пробуждал болезненные воспоминания о колониальном прошлом.

Корона королевы Марии имеет богатую историю, поскольку была изготовлена компанией Garrard's для коронации 1911 года. На дизайн производителя вдохновила корона королевы Александры в 1902 году. Как и корону королевы Александры, ее можно носить без дуг как обруч, который королева Мария носила во время коронации своего сына, короля Георга VI, 1937 года.

Как писала "Страна", 10 сентября Чарльз III официально провозглашен королем Великобритании. После восхождения на трон Чарльз III произнес клятву на верность Великобритании.