В делегацию американских конгрессменов, которых принял 5 мая Владимир Зеленский, вошла республиканка Виктория Спартц, известная своей критикой в адрес главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский принял двухпартийную делегацию Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки в составе главы Хельсинкской комиссии США Джо Уилсона, конгрессменов Стивена Коэна и Виктории Спартц. В состав делегации также вошел постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер", - сказано в пресс-релизе.

Зеленский проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой. В этом контексте в ходе встречи подробно обсуждались ключевые направления дальнейшей американской помощи в сфере безопасности и обороны. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях сил обороны Украины.

На встрече также был поднят вопрос продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС, другие важные темы двусторонней повестки дня.

Как мы писали, летом Спартц обвинила главу Офиса президента Ермака в "установлении диктатуры". И потребовала усилить контроль за использованием военной помощи, которое передается Украине.

Она даже написала письмо Джо Байдену с призывом создать оперативную группу в Минобороны США для надзора за военной помощью, предоставляемой Украине.