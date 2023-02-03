Член палаты представителей Конгресса США украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не будет снова баллотироваться в Конгресс в 2024 году.

Заявление опубликовано в ее Твиттере.

"Для меня было честью представлять штат Индиана в сенате и конгрессе США, и я ценю решительную поддержку на местах. 2024 год ознаменует собой семь лет пребывания на выборной должности и более десяти лет в рядах республиканцев, много этапов борьбы ради людей. И я буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько битв в следующие два года. Однако быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться на какую-либо должность в 2024 году", - заявила Спартц.

Напомним, Спартц известна тем, что летом написала открытое письмо президенту Джо Байдену с просьбой проинформировать Конгресс о результатах американских проверок главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, которого она подозревает в работе на Россию.

На выборах в ноябре она переизбралась в палату представителей.