Появилось новое вечернее обращение президента Украины.

Основное в обращении Владимира Зеленского:

Сообщил, что по итогам его визитов в Хельсинки и Гаагу Украине будет передана новая военная помощь.

Рассказал о встрече с американскими конгрессменами и членами Венецианской комиссии в Киеве.

Сообщил о визите главы МИД Бахрейна. Это первый визит в Украину представителей власти Бахрейна с 1992 года.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 435-го дня войны. РФ в очередной раз ночью атаковала Одессу, Киев и Киевскую область беспилотниками. В РФ прошла серия атак дронов по нефтебазам. Самые ожесточенные бои велись за Бахмут. Под Горловкой противник наступал на Нью-Йорк.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, ждать ли "удар возмездия" после атаки на Кремль и что означают удары БПЛА по нефтебазам в России.