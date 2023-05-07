Президент Чехии Петр Павел призвал Украину не торопиться с контрнаступлением, чтобы избежать ужасных потерь и понимать, что в случае проигрыша второго шанса в этом году уже не будет.

Эти мысли он озвучил в интервью The Guardian.

Павел рассказал, что предостерег украинские власти от поспешных шагов на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, состоявшейся на прошлой неделе. По мнению чешского лидера, некоторые могут захотеть подтолкнуть Киев к демонстрации каких-либо результатов.

Он добавил, что вне зависимости от мощи своих вооруженных сил Украина неизбежно понесет "ужасные потери", в связи с чем Киев не может позволить себе провала контрнаступления.

"Потому что контрнаступление требует много ресурсов с точки зрения комплектования личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. В этом году будет лишь одна попытка, поэтому она должна быть успешной", - заявил Павел.

Он также высказал мнение, что Евросоюз должен вести переговоры о покупке снарядов, в том числе со странами, с которыми у ЕС сложились непростые отношения. При этом Павел призвал Запад готовиться к тому, что Украина не сможет добиться всех декларируемых целей в конфликте с Россией.

"Я думаю, что мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы воодушевить украинцев и помочь им добиться успеха. Но внутренне мы также должны быть готовы к другим непредвиденным обстоятельствам", - сказал президент Чехии.

"Показательно, что это уже далеко не первое заявление Петра Павела, в котором он выражает скептицизм по поводу украинского контрнаступления. И своего мнения он не изменил после недавнего визита в Украину", - комментирует заявление президента Чехии Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, канал имеет в виду заявление Павела о том, что для успешного контрнаступления Украине не хватает боеприпасов. По его словам, союзники поставляют Украине очень эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов, которого хватает на несколько дней.

Также президент Чехии считает, что "западная помощь имеет пределы". По его мнению, в следующем году Запад, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах и отношениях с Китаем, а интерес к Украине может угаснуть.