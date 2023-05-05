Президент Чехии Петр Павел подарил Владимиру Зеленскому легендарный чешский пистолет CZ 75 с серийным номером 22.

Об этом президент Чехии сообщил в Twitter.

"В феврале 2022 года Россия сильно ударила по несгибаемости народа Украины. В борьбе им с самого начала помогает также чешское оружие. В знак уважения к героизму Украины я передал Владимиру Зеленскому легендарный CZ 75 с серийным номером 22", - написал он.

Напомним, в начале апреля президента Украины Владимира Зеленского в Польше наградили орденом Белого Орла. Это высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов, основанный в 1705 году.

Также Владимир Зеленский получил от правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании высшие награды - орден "Честь нации" и орден имени Джохара Дудаева. Президента наградили за "выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом", говорится в сообщении пресс-службы ОП.

А в феврале президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Отметим, что этот орден может присудить только президент республики за военные или гражданские заслуги.