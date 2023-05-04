Владимир Зеленский в Нидерландах появился на публике в очках.

Зимой в одном из интервью президент рассказывал, что вместе с командой много месяцев работал при плохом освещении. Охранники просили его использовать меньше света, что отразилось на зрении.

"Ничего не вижу, хоть убей. Я потерял зрение - это физически. А, наоборот, считаю, что людей вижу. А потом зрение немножко ухудшилось", - сообщил Зеленский.

На вопрос журналиста, использует ли президент линзы для коррекции зрения, тот ответил отрицательно.

"Я читаю в очках. Теперь так", - признался президент.

Между тем война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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