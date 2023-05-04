Зеленский назвал сумму ущерба от войны, нанесенного РФ Украине
Нанесенный вторжением РФ ущерб Украине составляет 400 миллиардов долларов. Такая цифра основана на оценках Всемирного банка.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов и Бельгии.
По его словам, речь только то тех территориях, которые Украина сейчас контролирует.
В оцененный ущерб, в частности, входят потери энергетической и транспортной инфраструктуры, разрушения застройки, вред, нанесенный экологии, объектам здравоохранения и культуры.
Напомним, что ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что с юридической точки зрения замороженные резервы российского Центробанка нельзя передать Украине, а придется вернуть Москве после завершения войны.
В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина оценивает свой ущерб от войны в 326 миллиардов долларов.
Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны.
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