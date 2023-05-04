Нанесенный вторжением РФ ущерб Украине составляет 400 миллиардов долларов. Такая цифра основана на оценках Всемирного банка.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов и Бельгии.

По его словам, речь только то тех территориях, которые Украина сейчас контролирует.

В оцененный ущерб, в частности, входят потери энергетической и транспортной инфраструктуры, разрушения застройки, вред, нанесенный экологии, объектам здравоохранения и культуры.

Напомним, что ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что с юридической точки зрения замороженные резервы российского Центробанка нельзя передать Украине, а придется вернуть Москве после завершения войны.

В сентябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина оценивает свой ущерб от войны в 326 миллиардов долларов.

Война в Украине продолжается уже 435-й день. Мы следим за новостями 4 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны.

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