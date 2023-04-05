Президента Украины Владимира Зеленского в Польше наградили орденом Белого Орла. Видео публикует канцелярия польского президента Анджея Дуды.

Это высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов, основанный в 1705 году.

В 1992 году орден был восстановлен как высшая государственная награда, гроссмейстером которого является президент.

Напомним, ранее канцелярия президента Польши публиковала видео встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой Еленой, которые сегодня прибыли с официальным визитом в Варшаву.

"Голос Америки" сообщал, что президент Украины во время визита в Польшу может публично выступить в центре Варшавы. Ожидается, что Зеленский с супругой встретятся и с проживающими в Польше украинцами. Также запланированы встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский в Польше сегодня проведет ряд других двухсторонних и многосторонних встреч.

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