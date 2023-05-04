Вероятность того, что Россия применит свое ядерное оружие, мала. Такое заявление сделала сенатскому комитету по вооруженным силам директор национальной разведки Эврил Хейнс.

Ее слова приводит Reuters.

"Это очень маловероятно, такова наша текущая оценка", – заявила директор национальной разведки.

Хейнс также призвала Москву к сдержанности, даже несмотря на тяжелые потери в войне в Украине.

Вчера российский оппозиционный сайт "Гулагу.нет" со ссылкой на источник сообщил, что Россия может нанести ядерный удар по Украине в ответ на атаку беспилотников на Кремль. По его данным, якобы на авиабазы в Энгельсе и Шайковке уже отправлены поручения готовить к вылету самолеты ТУ-22М.

Между тем Пентагон считает, что конфликт в Украине не представляет "экзистенциальной угрозы" для России и потому не дает ей оснований для применения ядерного оружия. Такую оценку дал в апреле заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.