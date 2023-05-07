Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Проинформировал собеседника о текущей ситуации на фронте, подготовке подразделений сил обороны к освобождению от оккупантов украинских территорий, а также о насущных потребностях украинского войска", - заявил глава ОП.

Отметим, что вчера на эти же темы с главой Объединённого комитета начальников штабов США Марком Милли говорил и главком ВСУ Валерий Залужный.

"Как видим, общение украинских и американских официальных лиц в последние дни заметно активизировалось", - комментирует контакты сторон телеграм-канал "Политика Страны".

Война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. "Институт изучения войны" пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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