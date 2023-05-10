После вчерашнего заявления куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина о том, что 72-я бригада РФ оставила позиции под Бахмутом, об этом заговорили и в Украине.

"Выбили 72 омсбр России и вернули стратегически важные позиции на юго-западных окрестностях города", - заявил вчера вечером командир "Азова" Андрей Билецкий.

По его словам, была освобождена территория шириной 3 километра и глубиной 2 километра 600 метров.

В российских телеграмм-каналах пишут, что прорыв произошел в районе Клещеевки.

В утренней сводке Генштаба ВСУ об этом не упоминалось.

Напомним, что вчера Пригожин обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и снова грозится вывезти "вагнеровцев".

Также мы писали о том, что Россия применяет фосфорные боеприпасы в Бахмуте.

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