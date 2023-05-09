В Бахмуте противник применяет фосфорные боеприпасы, но это не меняет положения дел на фронте.

Об этом сообщают в Восточной группировке войск.

"Противник нарушил все возможные и невозможные правила войны, в том числе и использовал различное оружие — от противопехотных мин до фосфорных боеприпасов. Это не изменило стратегических позиций наших сил, мы стоим", - сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Видео ударов по Бахмуту зажигательными боеприпасами появилось 7 мая, но об их типе ничего не сообщалось.

Напомним, что ранее украинские военные сообщали, что россияне усилили обстрелы из тяжелого вооружения в Бахмуте и проводят перегруппировку войск.

Война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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