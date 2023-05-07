В боях за Украину погиб под Бахмутом харьковский режиссер, актер, драматург, руководитель детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец.

О его гибели сообщил глава областной организации ВО "Свобода" Юрий Нехода в Facebook.

"Я не воин, могу только помогать побратимам, мотивировать их и поддерживать". Так сказал Дмитрий в последнем разговоре, стыдливо оценивая свои боевые достижения. Всегда был готов к выполнению самых сложных задач, будь то в компьютерном дизайне или мультипликации, написании пьесы или сценария. Но позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание", - говорится в посте Неходы.

О гибели коллеги написала и руководительница театра "Сорванцы" Елена Вартанян.

"Такой талант Димася! Такой светлый человек! Уже много лет в нашем театре живут и будут жить твои песни, "Круто ты попал в Сорванцы", мы будем ставить твоих Зайцев, и вспоминать "Веселый фарс для Бездарных актеров", очень много сказок, историй, песен ты подарил миру!" - написала Елена Вартанян.

У Дмитрия Кравца остались двое несовершеннолетних сыновей и жена.

Ранее мы писали, что на фронте под Бахмутом погиб актер театра "Черный квадрат" и друг Алексея Арестовича Александр Снигуровский. У него остались жена и маленький сын.

Также "Страна" рассказывала, что под Бахмутом погиб украинский режиссер из Львова Олег Бобало, известный короткометражкой с участием Владимира Зеленского.