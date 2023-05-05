В боях за Бахмут Донецкой области погиб сценарист фильмов "Лед" и "Битва за Севастополь" Леонид Корин, воевавший на стороне россиян в составе ЧВК "Вагнер". Ему было 47 лет.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на режиссера Павла Дроздова.

По словам Дроздова, Корин отправился воевать в Украину добровольцем.

Фильм "Битва за Севастополь" российско-украинский. Работа над ним началась в 2012 году, съемки проходили с осени 2013 по июль 2014 года в Севастополе, Балаклаве, Киеве, Одессе и Каменец-Подольском. Премьера картины состоялась в 2015 году, ее показывали в украинском прокате под названием "Незламна" ("Несокрушимая").

Фильм рассказывает о советской снайперше - украинке Людмиле Павличенко, которая родилась в Белой Церкви.

Ранее мы сообщали, что под Бахмутом погиб украинский велогонщик Константин Денека, который служил в спецподразделении Главного управления разведки Минобороны. Ему было 40 лет.

Также мы писали, что в боях под Бахмутом погибли два канадских добровольца, 27-летний Кайл Портер и 21-летний Кол Зеленко, которые проходили службу в Интернациональном легионе.