В пятницу, 5 мая, в Украину удалось вернуть тела еще 80 погибших защитников Украины.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий обмен телами состоялся 14 апреля. Тогда удалось вернуть тела 82 погибших защитников Украины.

Также в Минреинтеграции объяснили, как получить справку из Единого реестра пропавших без вести.

Война в Украине продолжается уже 436-й день. Мы следим за новостями 5 мая в своем онлайне.

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