Власти Украины закупили оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов у военных.

Об этом сообщают в Минреинтеграции.

"Генетический материал всех защитников должен храниться в единой базе генетических признаков. Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры", - сообщила вице-премьер министр Ирина Верещук.

Она напомнила, что законодательством предусмотрено обязательный отбор биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных громад.

Напомним, в прошлом году Верховная Рада приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека", цель которого - создать базу ДНК в Украине.

После этого замминистра внутренних дел Игорь Бондаренко в эфире телемарафона заявил, что военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные. По его словам, это необходимо, так как именно среди упомянутых профессий самые большие потери на фронте.

Кому еще предлагалось сдавать свои данные ДНК, мы писали в отдельном материале.