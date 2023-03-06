Американский стартап Space Crystals LLC из Хьюстона, основанный в 2021 году генеральным директором Waypoint 2 Space Кевином Хитом, планирует в следующем году отправить на Луну кристаллы, выращенные в космосе и наполненные ДНК клиентов. Стоимость услуги составляет 150 тысяч долларов.

Об этом сообщает SpaceNews.

"У нас уже есть технология. Мы находимся в процессе подачи заявки на патент на этот процесс. Мы доказали, что можем выращивать кристаллы в космосе", - сказал Хит.

Space Crystals представила свой сайт 24 октября. На нем клиенты могут подписаться на услугу, заплатив депозит в размере 5 000 долларов.

Плата в размере 150 000 долларов США покрывает забор ДНК из пряди волос клиента, преобразование ДНК в кристаллический раствор и помещение его в две капсулы, отправку капсул на МКС для выращивания двух кристаллов, возврат одного кристалла покупателю для хранения и транспортировку второго кристалла на Луну (вероятно, в 2024 году).

"Уже летом 2024 года наши клиенты смогут, держа в руках кристалл со своим ДНК, смотреть на Луну и знать, что второй кристалл будет находиться на ней всегда. Мы называем это "кристальная связь", - рассказал глава компании.

Каждый клиент, отправляющий кристалл на Луну, получит памятную табличку с географическими координатами его персональной капсулы на спутнике Земли. Клиенты также смогут отправить с лунной миссией один гигабайт личных данных.

"Это может быть видео из ТикТок, книги, которые они написали, что угодно", - пояснил Хит.

Space Crystals в начале 2022 года уже отправила 36 образцов на МКС, чтобы выяснить, как выращивать на орбите кристаллы с ДНК. С этим предприятием связано обеспечение того, чтобы кристаллы не образовались на Земле до запуска - это главная проблема компании.

Хит пока не называет подрядчиков Space Crystals, поставщиков услуг по запуску и партнеров по реализации из-за соглашений о неразглашении. С осени Space Crystals занята привлечением клиентов.

"Наша цель — обслужить 260 клиентов. Максимум, который мы можем отправить на Луну — 522 капсулы", - сказал Хит.

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