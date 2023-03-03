Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом Андреем Федяевым, пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает корпорация "Роскосмос".

Из-за технических проблем стыковка корабля была немного отложена. После их устранения Crew Dragon успешно причалил к модулю Harmony американского сегмента. Экипаж Crew-6 проверил герметичность переходных люков и после их открытия перешёл на МКС.

Теперь на станции временно работают 11 человек: космонавты Андрей Федяев, Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавты Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Султан аль-Нейади, Фрэнк Рубио, Николь Манн, Джош Кассада и Коити Ваката.

Космонавт Федяев поделился впечатлениями от полета в космос, который стал для него первым.

"Со второй попытки все, видимо, получается. Слава богу, долетели, будем работать!" - сказал Федяев.

Изначально запуск корабля с экипажем миссии Crew-6 был запланирован на 27 февраля, однако его отменили за несколько минут до старта и перенесли на 2 марта из-за засорившегося фильтра наземной системы подачи жидкости-воспламенителя, предназначенной для двигателя ракеты.

Ранее мы сообщали, что космонавт Кикина раскрыла секрет своих чистых волос в невесомости.