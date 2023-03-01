Российская космонавт Анна Кикина раскрыла секрет ухода за волосами в космосе.

"Главный секрет - три раза смывать после шампуня", - сказала она в ходе видео-моста с МКС.

По признанию россиянки, после прибытия на станцию мытье головы занимало у нее около 2,5 часов, но сейчас она справляется за час. Правда, по ее словам, коллеги по экипажу все равно "постоянно смеются".

В январе мы писали, что Новый год на Международной космической станции по инициативе российских космонавтов отмечали в советском стиле. Праздник в открытом космосе прошел с самодельным тортом и салатом оливье. При этом горошек на МКС закончился, поэтому в салате его заменила кукуруза.

А чуть менее года назад мы сообщали, что космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков собственными силами приготовили пасхальный кулич на борту Международной космической станции. Чтобы его "испечь", космонавтам потребовалось несколько видов печенья: "Русское", "Восток", имбирное и с курагой.