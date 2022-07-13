Военные и правоохранители должны будут сдать свои ДНК-данные.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко в эфире телемарафона.

По его словам, это необходимо, так как именно среди упомянутых профессий самые большие потери на фронте.

Ранее Верховная Рада приняла закон "О государственной регистрации геномной информации человека", цель которого - создать базу ДНК в Украине.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.