Государственный департамент США советует американцам, которые отправляются в Украину, составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК.

Об этом говорится в рекомендациях на сайте Госдепа.

"Если вы решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой: составить завещание, оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним", - рекомендует Госдеп США.

Также тем американцам, которые хотят приехать в Украину, предлагается обсудить вопросы опеки над детьми, владения имуществом и бизнесом. В Госдепе рекомендуют оставить "пожелания и относительно похорон".

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