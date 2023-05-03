В Минреинтеграции объяснили, как получить справку из Единого реестра пропавших без вести
Министерство реинтеграции объясняет алгоритм действий при получении справки из Единого реестра пропавших без вести, который заработал со вчерашнего дня.
Алгоритм опубликовали в Telegram-канале ведомства.
Для этого нужно направить заявление на электронный адрес pgmia@mvs.gov.ua или на почтовый адрес МВД - Киев, ул.Богомольца, 10;
К заявлению добавить копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи с лицом, пропавшим без вести.
Если есть вопросы, действует горячая линия - (050) 240-85-29.
Проверка данных - в течение 30 календарных дней.
Выписка посылается на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.
"Включение лица в реестр является единственным подтверждением того, что человек считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах", - сообщают в Минреинтеграции.
Также сообщается, что наличие данных о человеке в реестре не подтверждает гибель или пребывание его в плену.
Напомним, ранее в Минреинтеграции опубликовали алгоритм действий для семей пропавших без вести военных ВСУ.
Также правительство расписало действия для получения справки о статусе военнопленного.