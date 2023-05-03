Министерство реинтеграции объясняет алгоритм действий при получении справки из Единого реестра пропавших без вести, который заработал со вчерашнего дня.

Алгоритм опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Для этого нужно направить заявление на электронный адрес pgmia@mvs.gov.ua или на почтовый адрес МВД - Киев, ул.Богомольца, 10;

К заявлению добавить копии паспорта заявителя и документа, подтверждающего родственные связи с лицом, пропавшим без вести.

Если есть вопросы, действует горячая линия - (050) 240-85-29.

Проверка данных - в течение 30 календарных дней.

Выписка посылается на указанный в заявлении электронный адрес или на обратный почтовый адрес.

"Включение лица в реестр является единственным подтверждением того, что человек считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах", - сообщают в Минреинтеграции.

Также сообщается, что наличие данных о человеке в реестре не подтверждает гибель или пребывание его в плену.

Напомним, ранее в Минреинтеграции опубликовали алгоритм действий для семей пропавших без вести военных ВСУ.

Также правительство расписало действия для получения справки о статусе военнопленного.