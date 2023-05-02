В Украине заработал Единый реестр пропавших без вести. С сегодняшнего дня его начнут наполнять данными.

Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

В реестре будут отражаться ФИО, место и дата рождения, семейное положение, место проживания, время исчезновения и приметы лица, а также наличие/отсутствие судебного решения про признания лица без вести пропавшим или объявленным умершим.

"Наличие централизованной информации о пропавших без вести поможет наладить более эффективную розыскную работу. Только взаимодействуя с другими ведомствами, нам удастся как можно быстрее разыскать пропавших", - заявил Уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко.

Ранее Минреинтеграции описало алгоритм действий для членов семей пропавших без вести военнослужащих ВСУ.

Также сообщалось, что власти Украины закупили оборудование для отбора, оцифровки и хранения ДНК-образцов у военных. Законодательством предусмотрено обязательный отбор биологического материала у военнослужащих, а также членов добровольческих формирований территориальных громад.