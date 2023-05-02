Правительство расписало алгоритм получения справки о статусе военнопленного. Эти данные сообщает телеграм-канал Минреинтеграции.

Документом предусмотрено, что Национальное информационное бюро может обращаться в силовые ведомства для получения такой справки по обращению и в интересах военнопленных и освобожденных из плена.

А именно – в Минобороны, правоохранительный орган, к командиру подразделения ВСУ, другого законного военного формирования или органа Сил безопасности и обороны Украины.



Эта справка входит в перечень обязательных документов (для военнослужащих), которые подаются в Комиссию при Минреинтеграции для установления факта лишения свободы из-за войны.



В случае принятия Комиссией соответствующего решения, лицо и/или члены его семьи имеют право на государственную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен.

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