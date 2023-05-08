Церковь Благовещенского храма в Бахмуте уничтожена во время боев. Об этом свидетельствуют кадры из местных пабликов.

Храм находилась в западной части Бахмута возле улицы Юбилейной, на которой сейчас идут бои за квартал многоэтажек.

Так церковь выглядела в августе 2021 года до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, россияне усилили обстрелы из тяжелого вооружения в Бахмуте и проводят перегруппировку войск.

Накануне у куратора ЧВК "Вагнер" Пригожина заявляли о штурме "последнего укрепрайона ВСУ" в Бахмуте.

Война в Украине продолжается уже 439-й день. Мы следим за новостями 8 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 438-го дня войны. Продолжаются бои за Бахмут. Там остается высокой интенсивность обстрелов - она в последние дни выросла. Россияне также начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск. При этом в ЧВК "Вагнер" "передумали" уходить из Бахмута, о чем ранее заявлял их куратор Пригожин.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала главные события минувших суток.