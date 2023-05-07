Эвакуироваться из Часова Яра (город западнее Бахмута) почти невозможно из-за постоянных обстрелов россиян.

Об этом заявил начальник военной администрации Часова Яра Сергей Чаус в эфире телемарафона.

Также он подтвердил, что подорван мост около Часова Яра, что также затрудняет эвакуацию.

"Этот мост поврежден. Определенное количество людей там осталось, рассматриваем варианты, как их можно вывезти. Выехать - невозможно, но пройти пешком можно", - сказал Чаус.

Ранее в Авдеевке опровергли, что из города эвакуируют всех жителей. Говорят, что для этого нет законного механизма.

Тем временем война в Украине продолжается уже 438-й день. Мы следим за последними новостями 7 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 437-го дня войны. В Нижегородской области РФ был взорван автомобиль с известным российским писателем, поддерживающим войну против Украины, Захаром Прилепиным. Институт изучения войны пишет, что российские войска продвинулись на северо-западе Бахмута. Пригожин призвал Шойгу с 10 мая передать позиции "Вагнера" в городе подразделению "Ахмат" Рамзана Кадырова. РФ заявила об ударе украинскими баллистическими ракетами по Крыму. А Воздушные силы Украины официально подтвердили сбитие над Киевом гиперзвуковой ракеты "Кинжал".

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