Провести эвакуацию всех жителей из Авдеевки Донецкой области нельзя: для этого не существует никакого законного механизма.

Об этом сообщил в комментарии "Громадскому" начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Барабаш рассказал, что в Авдеевке остаются 1 778 человек.

"Всех невозможно и нереально эвакуировать даже с законной точки зрения. То есть нет возможности всех эвакуировать. Никакого законного механизма такого нет. Семья с детьми – да, без проблем. Есть и постановление Кабмина", - сказал Барабаш.

По его словам, в настоящее время в городе остается один ребенок. Власть ищет его родителей, которые скрываются.

Чиновник говорит, что эвакуация из Авдеевки происходит каждый день, но желающих уезжать нет.

"Вчера двух человек увезли, до этого несколько дней вообще никого не вывозили. Город под плотными обстрелами уже год, сейчас днем вообще не бывает тишины. Но люди все равно не спешат уезжать", – рассказал Барабаш.

Ранее пресс-служба сил обороны на Таврическом направлении заявила, что из Авдеевки постараются всех эвакуировать.

Также мы сообщали, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население.