Пентагон одобрил запрос Госдепартамента о содействии в эвакуации американских граждан из Судана. Ведомство уже оказывает необходимую поддержку.

Об этом 29 апреля сообщила заместитель пресс-секретаря министерства обороны США Сабрина Сингх.

По ее словам, Пентагон развернул средства разведки, наблюдения и рекогносцировки для поддержания функционирования воздушных и наземных путей эвакуации.

За минувшие дни эвакуировали от 200 до 300 человек из Хартума под прикрытием ударных беспилотников. Конвой, состоящий из более чем десятка автобусов с гражданами США и ряда других стран, прибыл в субботу в Порт-Судан для последующей отправки в саудовскую Джидду. Для этого он преодолел расстояние около 800 километров под защитой ударных БПЛА.

США вывезли из Судана почти тысячу своих граждан с начала конфликта в этой стране, сообщили в Госдепартаменте.

В воскресенье второй американский конвой прибыл в Порт-Судан, откуда эвакуируемых переправляют в саудовскую Джидду. Безопасность на трассе Хартум - Порт-Судан американские военные обеспечивают с помощью беспилотников.

Напомним, в середине апреля в Судане начался госпереворот. В первый день переворота в захваченном мятежниками аэропорту Хартума загорелся украинский самолет.

На прошлой неделе мы сообщали, что из Судана были эвакуированы 83 украинца.