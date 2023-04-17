В Судане в результате столкновений увеличилось количество погибших. Жертвами противостояния противоборствующих политических сил стали по меньшей мере 97 человек, ранены еще 365 человек.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные профсоюза врачей Судана.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в нескольких из девяти больниц в Хартуме принимающих раненых гражданских, закончилась кровь, оборудование для переливания крови, жидкости для внутривенного введения и другие жизненно важные средства.

В Судане происходит попытка военного переворота. По всей стране вспыхнули бои между мятежными Силами быстрого реагирования и армейскими подразделениями.

Напомним, во время столкновений в Судане загорелся Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp, находящийся в аэропорту Хартума.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан отказаться от путешествий в Судан. А украинцам, которые уже находятся в стране, МИД советует оставаться в местах своего проживания и избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

Мы также писали, что в начале прошлого года премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил о своем решении уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране.