Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил о своем решении уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране.

Об этом сообщает издание Al Arabiya в воскресенье, 2 января.

Между сторонами на этапе переходного периода возникли серьезные "конфликты и противоречия".

"Я принял решение уйти со своего поста", - сказал Хамдук.

Напомним, что в Судане в конце октября проходили многотысячные протесты против военного переворота. Демонстранты в столице Судана Хартуме и других городах требовали, чтобы смещенный военными премьер-министр Абдалла Хамдук вернулся на свой пост, а военные передали власть гражданскому правительству.

Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и арестовал политических лидеров страны, в том числе премьер-министра Хамдука.

Ранее мы писали, что Украина оплатит долги МВФ Судана, чей посол признал Крым российским.

Также "Страна" сообщала, что Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. В то же время, Россия получила право на провоз любого оружия через суданские порты. Перемещения кораблей не будут облагаться никакими пошлинами. Взамен Москва пообещала предоставлять помощь, в том числе в поисково-спасательных операциях, при соответствующем запросе от правительства Судана.