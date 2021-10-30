В Судане в субботу, 30 октября, проходят многотысячные протесты против военного переворота. По информации гражданских активистов, по меньшей мере трое участников протестов застрелены, десятки людей ранены.

Об этом сообщает BBC.

Демонстранты в столице Судана Хартуме и других городах требуют, чтобы смещенный военными в начале недели премьер-министр Абдалла Хамдук вернулся на свой пост, а военные передали власть гражданскому правительству.

На этой неделе генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и арестовал политических лидеров страны, в том числе премьер-министра. Сейчас Абдалла Хамдук находится в своей резиденции под усиленной охраной.

Генерал, который объявил в стране чрезвычайное положение, заявил, что захватил власть, чтобы избежать гражданской войны и прекратить распри между разными политическими силами.

Новые власти Судана отключили в стране интернет и другие средства связи, а также ограничили передвижение внутри страны.

Генерал аль-Бурхан заверяет, что в июле 2023 года намерен провести свободные выборы и отдать власть гражданским.

Ранее мы информировали, что Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики.

Также "Страна" сообщала, что в Гвинее военные, устроившие переворот, задержали президента страны. Лидер мятежников в стране в видеообращении заявил, что гвинейское правительство распущено, действие конституции отменили, а границы государства закрыты.