После сообщения о попытке предпринять госпереворот в Гвинейской Республике, появились сообщения о том, что мятежники задержали президента страны Альфу Конде.

Об этом сообщает местный портал Guinee News со ссылкой на источники.

По данным портала, главу государства захватили силы спецназа, которыми на данный момент руководит полковник Мамади Думбуя. Кроме этого, источники издания утверждают, что солдаты взяли в плен нескольких высокопоставленных должностных лиц.

Более того, лидер мятежников в стране в видеообращении заявил, что гвинейское правительство распущено, действие конституции отменили, а границы государства закрыты.

В то же время лояльные президенту Гвинеи силы сообщают, что задержали в столице Конакри группу солдат, который участвовали в мятеже.

"Силы, лояльные гвинейскому президенту, задержали 25 военных, участвовавших в военном мятеже в столице Гвинеи Конакри",— сообщает "РИА Новости", ссылаясь на анонимный источник.

Позже власти Гвинеи подтвердили, что мятежники напали на президентскую резиденцию. Однако, как сообщается, охрана президента отразила атаку.

Также в соцсетях появились новые фото президента Гвинеи, вероятнее всего задержанного мятежниками. Глава государства сидит в машине в рубашке, выглядит растерянно.

Задержанный мятежниками президент Гвинеи. Фото: РИА Новости

Напомним, в воскресенье, 5 сентября, в Гвинейской Республике была предпринята попытка устроить государственный переворот. Части спецназа совершили атаку на дворец президента в столице Гвинеи Конакри, который обороняет президентская гвардия.

Ранее мы писали о том, что весной в Иордании правоохранители арестовали ряд высокопоставленных чиновников и члена королевской семьи. Таким образом, по словам властей, предотвращен заговор в столице с целью госпереворота и отстранения от власти короля Абдаллы II.