Продолжаются столкновения между противоборствующими политическими силами в Судане, сообщается уже о десятках погибших.

Об этом пишет агентство Reuters.

Профсоюз врачей Судана сообщил о 27 убитых и более 180 раненых в боях. При этом Центральный комитет врачей страны сообщает другие цифры.

"Суданский союз врачей сообщил, что с момента начала боевых действий в субботу по меньшей мере 56 мирных жителей были убиты и 595 человек, включая комбатантов, получили ранения", - пишет Reuters.

В Хартуме и других городах страны ночью продолжались столкновения между сторонниками и противниками президента. Очевидцы сообщают о стрельбе и взрывах.

Представители сил быстрого реагирования утверждали, что они якобы захватили президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армией, государственную телестанцию и аэропорты в Хартуме, Мерове, Эль-Фашире и штате Западный Дарфур. Армия же эту информацию опровергла.

Напомним, во время столкновений в Судане загорелся Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp, находящийся в аэропорту Хартума.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан отказаться от путешествий в Судан. А украинцам, которые уже находятся в стране, МИД советует оставаться в местах своего проживания и избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

Мы также писали, что в начале прошлого года премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил о своем решении уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране.