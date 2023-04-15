В Судане происходит попытка военного переворота. После нескольких дней напряженности сегодня ситуация резко обострилась: в столице Хартуме и еще нескольких городах вспыхнули бои между мятежными Силами быстрого реагирования и армейскими подразделениями.

Об этом сообщают мировые СМИ.

Бои начались около 9:30 по местному времени 14 апреля. Звуки перестрелки были слышны в столичных районах Эркевит и Спортивный городок, а также возле аэропорта, в окрестностях Генштаба суданской армии и возле резиденции лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Силы быстрого реагирования атаковали армейские отряды в нескольких районах города, что вынудило армию ответить на нападение. Об этом заявил представитель армии Судана. По его словам, спецназ "пытался захватить штаб генерального командования суданской армии".

Представитель администрации международного аэропорта в Хартуме сказал, что работа аэропорта остановлена. На его внутренней территории, которую антиправительственные силы сделали одной из своих опорных точек, размещается бронетехника.

Во время столкновений в Судане загорелся Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp, находящийся в аэропорту Хартума.

Инцидент сначала подтвердила стюардесса SkyUp Алина Посохова у себя в Instagram.

"Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся", - написала она, добавив, что экипаж "в шоке и отчаянии".

Вскоре компания SkyUp выпустила официальный комментарий о ситуации.

По ее информации, причина возгорания на одном из двух самолетов компании, которые находятся в аэропорту в Хартуме, - срабатывание аварийного радиобуя.

"В Судане сейчас находятся 36 наших сотрудников. Они в относительно безопасном месте, с ними есть связь", - сообщила компания.

Она также объяснила, почему ее самолеты сейчас находятся в Судане.

"Наши самолеты находятся в Судане в рамках контракта на условиях ACMI с авиакомпанией Sun Air. С начала 2023 года они выполняли рейсы в Каир (Египет), Эр-Рияд и Джидду (Саудовскую Аравию)", - говорится в сообщении.

SkyUp пытается организовать безопасные условия для сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну - вместе с посольством Украины в Египте, консульством в Судане и МИД.

Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан отказаться от путешествий в Судан. А украинцам, которые уже находятся в стране, МИД советует оставаться в местах своего проживания и избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

Ранее мы писали, что в начале прошлого года премьер-министр Судана Абдалла Хамдук объявил о своем решении уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране.

Напомним, в конце октября 2021 года в Судане проходили многотысячные протесты против военного переворота. Демонстранты в Хартуме и других городах требовали, чтобы смещенный военными премьер-министр Абдалла Хамдук вернулся на свой пост, а военные передали власть гражданскому правительству. Тогда генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил правительство и арестовал политических лидеров страны, в том числе премьер-министра Хамдука.