По последним данным представителя ООН в Судане, где продолжается противостояние противоборствующих политических сил, погибли по меньшей мере 185 человек, более 1800 ранены.

Об этом пишет The Gurdian.

Также в Судане напали на посла Европейского союза. Инцидент произошел в его резиденции, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он заявил, что произошедшее является грубым нарушением Венской конвенции.

"Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и обязательством по международному праву", - написал Боррель.

Между тем газета The New York Times опубликовала спутниковые снимки из аэропорта столицы Хартум, на которых видно уничтоженный в ходе попытки военного переворота украинский лайнер.

Boeing 737 украинского лоукостера SkyUp, находящийся в аэропорту Хартума, загорелся во время противостояний 15 апреля.

Из-за нестабильной обстановки Министерство иностранных дел Украины призвало украинских граждан отказаться от путешествий в Судан. А украинцам, которые уже находятся в стране, МИД рекомендовал оставаться в местах своего проживания и избегать посещения районов возле аэропортов, военных баз и правительственного квартала.

Как сообщалось, представители сил быстрого реагирования утверждали, что они якобы захватили президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армией, государственную телестанцию и аэропорты в Хартуме, Мерове, Эль-Фашире и штате Западный Дарфур. Армия же эту информацию опровергла.