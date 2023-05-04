Из Авдеевки Донецкой области в ближайшее время постараются эвакуировать всех гражданских.

Об этом заявил начальник объединенного пресс-центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий во время телемарафона.

Причина - интенсификация обстрелов населенного пункта.

"Там его (мирного населения - Ред.) осталось очень мало и, скорее всего, в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", - сказал он.

Ранее сообщалось, что из приграничных районов Черниговской и Сумской областей эвакуировали почти все население.

Также мы писали, что в Купянске эвакуировали жителей под звуки артиллерийского обстрела.

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Ранее мы подводили итоги 434-го дня войны. По куполу Сенатского дворца Кремля, где находится резиденция Путина, была совершена атака дронами. ISW сообщает, что российские войска "добились незначительных успехов" к северо-востоку от трассы под Бахмутом. Российские военные паблики заявили об окружении россиян под Белогоровкой Луганской области и атаке ВСУ в районе Орехова Запорожской области. Мощным обстрелам подвергался Херсон, там было много убитых и раненых гражданских.

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