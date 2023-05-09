Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видео, где он вновь грозит уходом из Бахмута, рассказал о неком принимающем решения "дедушке", который может оказаться "муд@ком".

Пригожин заявил, что "снаряды лежат на складах", потому что "есть люди", которые решили накопить резервы.

"Есть люди, которые один раз жизни где-то выучили, что должен быть резерв, и копят резервы. Промышленность строгает снаряды, а вместо того, чтобы отдавать их в войска, их накапливают на неких складах, для чего - никто не знает", - заявил Пригожин.



По его словам, "вместо того, чтобы потратить снаряд, убить противника, сохранить жизнь солдату, убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо".

В связи с этим он задается вопросом, "что делать".

"Если он (дедушка - Ред.) окажется прав, то дай Бог всем здоровья. Но что делать нашим детям, внукам, будущему России, как выиграть войну, если вдруг окажется, я просто предполагаю, что этот дедушка - законченный муд@к", - заявил Пригожин на видео.

Как зовут "дедушку", или это собирательный образ, Пригожин не уточнил. Однако многие подумали о президенте РФ Владимире Путине.

Ранее мы писали, что в новом видеообращении Пригожин обвинил российскую армию в сдаче позиций под Бахмутом и снова пригрозил вывести "вагнеровцев".

Между тем в ВСУ считают заявления Пригожина о дефиците боеприпасов блефом, поскольку РФ выпускает более 20 тысяч снарядов в день.