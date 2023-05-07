Глава Чечни Рамзан Кадыров снова раскритиковал демарш куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с угрозой уйти из Бахмута.

Пост с критикой Пригожина глава Чечни опубликовал в своем Telegram-канале.

"Вокруг частной военной компании столько шума подняли, а нужно было всего лишь закончить начатое, без лишних разговоров на весь интернет и весь мир. Добить, дожать имеющимися силами и средствами, изменив тактику под реальность. Так же, как это делали другие подразделения в условиях нехватки и дефицита в 2022 году", - написал Кадыров.

Также он сказал, что "осталась недосказанность в кое-каких моментах с командованием ЧВК" и заявил, что "с этим мы разберёмся", но не публично, а "вживую, лицом к лицу".

Напомним, накануне Рамзан Кадыров уже критиковал Евгения Пригожина за решение уйти из Бахмута, а также говорил, что чеченские подразделения готовы занять позиции ЧВК в городе. Кроме того, глава Чечни пообещал захватить Бахмут в ближайшее время.

Сегодня утром Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" из Бахмута выходить не будет.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о том, почему куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин передумал уходить из Бахмута.