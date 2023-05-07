Американский Институт изучения войны анализирует последние заявления Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова, которые запланировали ротацию войск в Бахмуте.

ISW считает, что они могут стремиться подставить Минобороны РФ, поставив такие условия, чтобы возложить на ведомство всю вину за любые неудачи России в районе Бахмута.

Аналитики напоминают, что в Бахмуте уже есть российские ВДВ, но Пригожин стремится передать контроль позиций именно "Ахмату". Это может демонстрировать продолжающееся недоверие Пригожина к российскому военному командованию и подчеркивает его независимость от российских военных структур.

С одной стороны это позволит куратору ЧВК сохранить свою репутацию, если силы "Вагнера" не смогут захватить Бахмут, а с другой - избежать повторения событий в Соледаре, когда российское Минобороны приписало себе "достижения" ЧВК.

ISW полагает, что в случае неудачи "Ахмата" в Бахмуте, Кадыров с Пригожиным вместе начнут критиковать Минобороны РФ.

При этом аналитики считают, что войска Кадырова будут лучше подготовленными и более свежими, чем "вагнеровцы", потому что давно не участвовали в серьезных боях. Но все равно вряд ли смогут захватить Бахмут за несколько часов, как говорил Кадыров.

ISW заявляет, что у регулярных российских войск недостаточно резервов, чтобы направить их в Бахмут.

Напомним, ВСУ считают заявления Пригожина о дефиците боеприпасов блефом, поскольку РФ выпускает более 20 тысяч снарядов в день.

"Страна" анализировала ситуацию с выводом "Вагнера" из Бахмута во вчерашних итогах.